भारत और अफगानिस्तान के बीच शनिवार, 13 जून से तीन तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आगाज हो रहा है. सीरीज का पहला मैच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन, धर्मशाला में खेला जाएगा. भारत के लिए अच्छी खबर है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पंड्या को फिट करार दे दिया गया है. और वे दोनों इस सीरीज में खेलेने के लिए तैयार हैं. वहीं विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजुरी के चलते इस सीरीज से बाहर हैं. उनके स्थान पर यशस्वी जायसवाल भारतीय दल का हिस्सा बने हैं.

भारतीय टीम अब साल 207 मे होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को नजर में रखकर तैयारी शुरू कर रही है. विराट कोहली का न होना शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम के लिए चिंता की बात तो है. विराट मिडल ऑर्डर को साथ लेकर चलते हैं और अब यह देखना होगा कि कौन अब इस भूमिका को निभाता है?

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भारत की टी20 टीम का कप्तान बनने के बाद यह श्रेयस अय्यर का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच होगा. अय्यर को वनडे सीरीज में टीम का उपकप्तान बनाया गया है और उन पर अब मिडल-ऑर्डर की बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है. स्पिनर्स की बात करें तो इस सीरीज के लिए भारत ने कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और हर्ष दूबे को शामिल किया है. वहीं पेसर्स में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव और गुरनूर बरार इस सीरीज में टीम का हिस्सा हैं. अफगानिस्तान की टीम का प्रदर्शन टेस्ट में भले ही बहुत अच्छा न रहा हो लेकिन सीमित ओवरों के फॉर्मेट में यह टीम चौंका ने का माद्दा रखती है. और टीम इंडिया उन्हें गलती से भी हल्के में नहीं लेना चाहेगी.

तो किसे मिल सकता है मौका

रोहित शर्मा फिट हैं तो यह तय मानिए कि वह पारी का आगाज कप्तान शुभमन गिल के साथ करेंगे. वहीं जायसवाल, अय्यर और राहुल पर मिडल-ऑर्डर की जिम्मेदारी होगी. हार्दिक पंड्या और वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर के तौर पर दिखेंगे. वहीं गेंदबाजी में भारतीय टीम गुरनूर बरार को डेब्यू का मौका दे सकती है. वहीं कुलदीप यादव और और वॉशिंगटन सुंदर फिरकी की जिम्मेदारी संभालेंगे. और अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के पास पेस बैटरी की जिम्मेदारी होगी.

सीरीज का पहला 13 जून को होगा. इसके बाद 17 और 20 जून को दूसरा और तीसरा मैच खेला जाएगा. सभी मैच दोपहर एक बजकर तीस मिनट से शुरू होंगे.

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार/हर्ष दूबे और प्रसिद्ध कृष्णा