IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, IPL स्टार की हुई एंट्री

बीसीसीआई की सीनियर मेन्स सिलेक्शन कमिटी ने बुधवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ कैरेबियाई द्वीप और फ्लोरिडा, अमेरिका में खेली जाने वाली आगामी पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए भारत की टीम का ऐलान किया. हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे जबकि सूर्यकुमार यादव को उपकप्तान बनाया गया है. संजू सैमसन की भी टीम में वापसी हुई है. हैरानी की बात ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को इस टीम में नहीं चुना गया है.

IPL 2023 में बल्ले से धमाका करने वाले तिलक वर्मा को भारतीय टीम में पहली बार शामिल किया गया है. वहीं, रिंकू सिंह जगह बनाने से चूक गए. तिलक वर्मा ने मुंबई की ओर से खेलते हुए IPL 2023 में 11 मैचों में 42.87 की औसत और 164.11 के स्ट्राइक रेट से 343 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी निकला.

कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह टीम में इसलिए जगह नहीं बना सके क्योंकि सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या और संजू सैमसन पहले से ही मध्य क्रम में हैं.

तेज गेंदबाजी का जिम्मा युवा उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह के अलावा मुकेश सिंह कंधों पर डाला गया है. वहीं स्पिन विभाग की जिम्मेदारी कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल को दी गई है.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 अगस्त से 5 मैचों की T2OI सीरीज का आगाज होगा. इस सीरीज के पहले तीन मुकाबले त्रिनिदाद और गुयाना में खेले जाएंगे जबकि आखिरी दो मैच USA के फ्लोरिडा में खेले जाएंगे. टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का पहले ही ऐलान हो चुका है. टेस्ट सीरीज का आगाज 12 जुलाई से होगा.

भारत की T20I टीम इस प्रकार है: इशान किशन (विकेटकीपर), शुबमन गिल, यशस्वी जयसवाल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव (VC), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या (C), अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, आवेश खान, मुकेश कुमार.

