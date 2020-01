भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंडल के खिलाफ ऑकलैंड के ईडन पार्क में शुक्रवार को खेले जाने वाले 5 मैचों की सीरीज के पहले टी20 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

युवा विकेटकीपर रिषभ पंत और संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है. भारत ने केएल राहुल को बतौर स्पेशलिस्ट विकेटकीपर शामिल किया है. चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव और पेसर नवदीप सैनी भी प्लेइंग इलेवन से बाहर हैं जबकि न्यूजीलैंड की टीम में हमिश बेनेट डेब्यू कर रहे हैं.

