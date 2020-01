न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने वेलिंगटन के वेस्टपैक स्टेडियम में शुक्रवार को खेले जाने वाले 5 मैचों की सीरीज के चौथे टी20 में टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है.

भारत ने अपने प्लेइं इलेवन में 3 बदलाव किए हैं। ओपनर रोहित शर्मा, ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आराम दिया गया है जबकि संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर और नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया गया है.

कीवी टीम ने अपने प्लेइंग इलेवन में 2 बदलाव किए हैं. ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम की जगह टॉम ब्रूस और विलियमसन की जगह डेरिल मिशेल को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है.

New Zealand have won the toss and they will bowl first.#NZvIND pic.twitter.com/IXbSLmsQ1Q

