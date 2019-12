Chamara Kapugedera Retirement: श्रीलंकाई वनडे टीम के पूर्व कप्तान चमारा कपूगेदरा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है. इसकी पुष्टि श्रीलंका के एक रिपोर्टर ने की है. कपूगेदरा श्रीलंकाई क्रिकेट इतिहास में टीम एक अहम सदस्य रहे हैं.

उन्होंने श्रीलंका की ओर से 8 टेस्ट (418 रन) , 102 वनडे (1, 624 रन) और 43 टी-20 (703 रन) इंटरनेशनल मैच खेले हैं. कपूगेदरा डेब्यू के बाद साल 2010 तक श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के स्थायी सदस्य रहे हैं. 2015 से पहले उन्हें अच्छा प्रदर्शन नहीं करने की वजह से टीम से ड्रॉप कर दिया गया था.

Sri Lankan Cricketer Chamara Kapugedara (32) who played in 8 Tests, 102 ODIs & 43 T20Is has announced his retirement from all forms of Cricket. He is coaching Sarecense Sports Club this season. pic.twitter.com/jqDYSLDIcz

