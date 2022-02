INDW vs NZW, Only T20I: सलामी जोड़ी के बीच दमदार साझेदारी, न्यूजीलैंड ने जीता एकमात्र टी20 मैच

New Zealand Women vs India Women, Only T20I: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs WI) की महिला टीमों के बीच क्वींसटाउन (John Davies Oval, Queenstown) में 9 फरवरी को एकमात्र टी20 मैच खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने 18 रन से जीत दर्ज की. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 155 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम 137/8 से आगे नहीं बढ़ सकी. अब दोनों टीमें 12-24 फरवरी के बीच 5 वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलेगी.

सलामी जोड़ी ने दिलाई मजबूत शुरुआत

पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड को सूजी बेट्स और कप्तान सोफी डिवाइन ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच 7.5 ओवर में 60 रन की साझेदारी हुई. डिवाइन 31 रन बनाकर आउट हुईं. इसके बाद टीम निरंतर अंतराल पर विकेट गंवाती गई.

पूजा वस्त्राकर-दीप्ति शर्मा ने झटके 2-2 विकेट

बेट्स ने 36 रन की पारी खेली, जबकि लिया ताहुहु ने 27 और मैडी ग्रीन ने 26 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से पूजा वस्त्राकर और दीप्ति शर्मा ने 2-2 शिकार किए, जबकि राजेश्वरी गायकवाड़ को 1 सफलता हाथ लगी.

शेफाली वर्मा ने निराश किया

इसके जवाब में यास्तिका भाटिया और शेफाली वर्मा ने पहले विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी की. यास्तिका ने 26 रन बनाए. वहीं शेफाली 13 रन बनाकर आउट हो गईं.

137 रन से आगे नहीं बढ़ सकी टीम इंडिया

यहां से भारत अपने विकेट गंवाता गया और टीम 137 रन से आगे नहीं बढ़ सकी. भारत की ओर से मेघना ने सर्वाधिक 37 रन बनाए. मेजबान टीम की तरफ से जेस कैर, ऐमिली केर्र और जेन्सन ने 2-2 शिकार किए.