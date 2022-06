International Yoga Day 2022: खेल जगत ने गिनाए योग के फायदे, भज्जी ने फिटनेस से किया सभी को हैरान

International Yoga Day 2022: पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) मनाया जा रहा है। आज सामान्य लोग ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटी ने भी अपने दिन की शुरुआत योग के साथ की। क्रिकेट जगत के सितारों ने भी सोशल माडिया पर अपनी योग करते हुए फोटोज शेयर की।

भारतीय क्रिकेटर इशांत शर्मा ने योग दिवस अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें उन्हें योगासन करते देखा जा सकता है। इशांत शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा, “लचीलापन, ताकत और विकास! इस योग दिवस के खास अवसर पर, आइए जीवन में संतुलन बनाने का संकल्प लें। अब खुद को फिर से शक्तिपूर्ण और स्वस्थ रखने के लिए एक कदम उठाने का समय है।”

हरभजन सिंह ने लिखा, “योग बहुत शांतिपूर्ण और आरामदेह हो सकता है। #InternationalDayofYoga के अवसर पर, मैं सभी से खुद को शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से मजबूत रखने के लिए योग अभ्यास करने का आग्रह करता हूं।”

भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, “स्वस्थ शरीर में एक सुखी आत्मा का वास होता है और योग हमें दोनों को हासिल करने में पूर्ण सहयोग करता है। मेरी तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।”

बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने भी योग दिवस के खास मौके पर ट्वीट करते हुए लिखा: “8वें योग दिवस के अवसर पर सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष का विषय ‘योग फॉर वेलनेस’ है और ध्यान शारीरिक और योग के लिए योग का अभ्यास करने पर है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आइए हम सभी साथ मिलकर योग अभ्यास करने का संकल्प लें।”

भारत की महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल ने कहा, “स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अपने शरीर, मन और आत्मा को मज़बूत और सिंक्रनाइज़ करें। इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर, योग के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करें।