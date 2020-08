कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) टीम के स्टार खिलाड़ी एबी डिविलियर्स (AB De Villiers) शुक्रवार को दुबई पहुंचकर स्क्वाड के साथ जुड़ गए। डिविलियर्स के अलावा दक्षिण अफ्रीका के और दो खिलाड़ी- तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) और ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस (Chris Morris) भी कल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 13वें सीजन में हिस्सा लेने दुबई पहुंचे।

मॉरिस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोर पोस्ट की, जिसमें वो और डिविलियर्स फ्लाइट में बैठे नजर आ रहे हैं। वहीं स्टेन ने अपने अकाउंट से एयरपोर्ट की तस्वीर पोस्ट कर अपने दुबई रवाना होने की पुष्टि की।

आरसीबी के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किए गए इन तीनों खिलाड़ियों को दुबई के होटल में चेक-इन करते दिखाया गया।

And here it is RCB fans, the moment you’ve all been waiting for! @ABdeVilliers17, @DaleSteyn62 and @Tipo_Morris have joined the team in Dubai! #PlayBold #TravelDay #IPL2020 pic.twitter.com/l0n09ZV5Jb

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) August 22, 2020