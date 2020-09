ipl 2020 news today: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 13वें एडिशन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी खिलाड़ियों का संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पहुंचना जारी है. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसिस (Faf du Plessis) , तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी (Lungi Ngidi) और पेसर कगीसो रबाडा (Kagiso Rabada) भी 19 सितंबर से शुरू होने वाले आईपीएल के लिए मंगलवार तड़के यूएई पहुंचे.

कोविड-19 महामारी के कारण 13वां आईपीएल दुबई, अबुधाबी और शारजाह में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान डुप्लेसिस और तेज गेंदबाज एंगिडी चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम में हैं जबकि रबाडा दिल्ली कैपिटल्स की टीम से जुड़े.

?? Johannesburg, South Africa to Dubai, UAE ??@KagisoRabada25 checked in so fast, we almost missed his entry #Dream11IPL #YehHaiNayiDilli @Address_Hotels pic.twitter.com/GPJd74uL37

— Delhi Capitals (Tweeting from ??) (@DelhiCapitals) September 1, 2020