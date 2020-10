चिर प्रतिद्वंद्वी मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ मैच में 10 विकेट से करारी हार झेलने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 13वें सीजन के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। तीन बार खिताब जीत चुकी सीएसके के लिए इस सीजन कुछ भी सही नहीं रहा।

कुछ खिलाड़ी टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ही बाहर हो गए थे, तो कुछ सीजन के दौरान चोटिल होकर बाहर हुए। ऐसे में टीम ने अब तक खेले 11 में से मात्र तीन मैच जीते और फिलहाल अंकतालिका में सबसे नीचे है। जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की इस टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना पूरी तरह खत्म हो चुकी है।

धोनी की बात करें तो इस सीजन उनकी कप्तानी पर कई सवाल खड़े हुए हैं। अब जबकि चेन्नई पूरी तरह से प्लेऑफ की रेस से निकल चुकी है तो धोनी आलोचकों के सीधे निशाने पर हैं, लेकिन सीएसके फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी टीम का समर्थन किया है।

मुंबई के खिलाफ मैच में चेन्नई के हारने के बाद से ट्विटर पर #Cskforever लगातार ट्रेंड कर रहा है। जिसके जरिए फैंस सीएसके टीम के प्रति अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं।

