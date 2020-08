भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 13वें संस्करण को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। कोहली ने सोशल मीडिया पर इसे साझा भी किया है। आईपीएल का आयोजन इस बार यूएई में 19 सितंबर से होने जा रहा है। कोहली की कप्तानी वाली आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलोर (RCB) लीग के इतिहास में अब तक तीन बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन वह अब तक एक भी ट्रॉफी नहीं उठा पाई है और तीनों बार उसे उप विजेता से संतोष करना पड़ा है।

