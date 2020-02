नए रंग-रूप और नए लोगो के साथ विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में एक बार फिर पहले खिताब की तलाश में उतरेगी। RCB फ्रेंचाइजी के कोच माइक हेसन ने फैंस को खबर दी है कि टीम 21 मार्च से बैंगलोर में अभ्यास कैप शुरू करेगी।

पूर्व क्रिकेटर ने ट्वीट किया, “मुझसे पूछे जाने वाले सभी सवालों के जवाब में: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का ट्रेंनिंग कैंप, हमारे पूरे स्क्वाड के साथ 21 मार्च को बैंगलोर में शुरू होगा। तब तक ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू खिलाड़ी फ्री हो जाएंगे। उससे पहले निजी काम किया जा रहा है।”

UPDATE : In reply to many queries re: @RCBTweets Training camp…..Our full squad camp starts on 21st March in #Bengaluru the majority of International and Domestic player commitments are finished at that time. Individual work still happening prior to then also

.

.#RCB

— Mike Hesson (@CoachHesson) February 24, 2020