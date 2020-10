भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने पिछले आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) को मांकडिंग (Mankding) आउट किया था. इसको लेकर खूब हो हल्ला हुआ था. किसी ने इसे स्वीकार किया था तो किसी ने इसे खेल भावना के विपरीत बताया था. पिछली बार अश्विन किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेले थे.

इस बार दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की ओर से खेल रहे अश्विन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के खिलाफ आईपीएल 2020 के 19वें मैच में मांकडिंग करने से बचते नजर आए. इससे पहले उन्होंने गेंद फेंके जाने से पहले गेंदबाजी छोर पर क्रीज छोड़ने वाले बल्लेबाजों को आउट कर चुके हैं.

ICYMI – Ashwin warns Finch.

No, not this time. R Ashwin gives Aaron Finch a warning at the non-striker’s end.https://t.co/50haslDf0v #Dream11IPL #RCBvDC

— IndianPremierLeague (@IPL) October 5, 2020