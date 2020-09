IPL 2020: राहुल तेवतिया के 5 छक्कों को देख घबराए युवराज सिंह ने किया ये Special मैसेज, बोले-शुक्रिया एक बॉ

Rahul Tewatia hits 5 Sixes in an Over: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बल्लेबाज राहुल तेवतिया (Rahul Tewatia) ने किंग्स इलेवन पंजाब (Kinsg XI Punjab) के खिलाफ आईपीएल 2020 (IPL 2020) के 9वें मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी कर खूब वाहवाही बटोरी. तेवतिया ने पंजाब के खिलाफ तेज गेंदबाज शेल्डन कॉट्रेल (Sheldon Cottrell) की गेंदों पर लगातार 4 छक्के लगाए. पांचवीं गेंद डॉट खेली लेकिन छठी गेंद पर फिर जोरदार छक्का जड़ा जिससे ये मैच का रिजल्ट राजस्थान के पक्ष में आया.

तेवतिया के आक्रामक तेवर को देखकर टीम इंडिया के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) को ये डर सताने लगा कि कहीं उनका लगातार 6 छक्के का रिकॉर्ड ना टूट जाए. युवी ने इसके बाद ट्वीट किया, ‘ ना भाई ना, शुक्रिया एक बॉल मिस करने के लिए. क्या शानदार खेला आपने. राजस्थान को इस शानदार जीत के लिए बधाई.’

Mr @rahultewatia02 na bhai na thanks for missing one ball ! What a game congratulations to rr for a spectacular win !!! #RRvKXIP @mayankcricket great knock @IamSanjuSamson brilliant ! — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) September 27, 2020

What a game ..that’s why this is the best league in the world … amazing talent on display @bcci @IPL — Sourav Ganguly (@SGanguly99) September 27, 2020

Tewatia mein Mata aa gayi. What a redemption. Such is cricket and such is life, changes within minutes. — Virender Sehwag (@virendersehwag) September 27, 2020

युवराज ने साल 2007 के टी-20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) की गेंदों पर 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्का जड़ इतिहास रचा था. तेवतिया ने 31 गेंदों पर 7 छक्कों की मदद से 53 रन की पारी खेल राजस्थान की जीत में अहम भूमिका निभाई. तेवतिया के इस पारी को देख बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली से लेकर वीरेंद्र सहवाग ने जमकर तारीफ की.

राजस्थान ने पंजाब के 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट पर 2 गेंद बाकी रहते 226 रन बनाकर 4 विकेट से मैच जीत लिया.