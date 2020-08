विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुआई वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) टीम पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2020) खिताब जीतने के इरादे से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पहुंची है. टीम को उम्मीद है कि इस बार उसका ये सपना जरूर पूरा होगा. कोहली पहले ही यूएई पहुंच चुके हैं और उन्होंने क्वारंटीन के बाद शुक्रवार को पहले सेशन में हिस्सा लिया.

छह दिन का अनिवार्य क्वारंटीन का समय बिताने के बाद आरसीबी टीम के खिलाड़ी शुक्रवार को मस्ती करते हुए नजर आए. बीसीसीआई (BCCI) की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी खिलाड़ियों को 6 दिन का क्वारंटीन समय पूरा करना होगा. आरसीबी के क्रिकेट डायरेक्टर माइक हेसन ने शुक्रवार को टीम बॉन्डिंग सेशन (bonding Session) का आयोजन किया. इस दौरान खिलाड़ियों ने एक साथ जमकर मस्ती की.

रॉयल चैलेंजर्स ने अपने ऑफिशियल टिवटर अकाउंट पर खिलाड़ियों के कुछ तस्वीरें अपलोड की जिसमें ये सभी इंज्वाय कर रहे हैं.

Good vibes only

The Royal Challengers got together for the first time after their quarantine in Dubai for a team bonding session!

(1/2)#PlayBold #IPL2020 #WeAreChallengers pic.twitter.com/eyVEbrSuLh

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) August 28, 2020