इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2020) के 13वें एडिशन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. क्रिकेट फैंस को 19 सितंबर से यूएई में आयोजित होने वाले आईपीएल 2020 का बेसब्री से इंतजार है. पहला मैच मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) और उप विजेता चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के बीच अबुधाबी में खेल जाएगा.

10 नवंबर तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में 8 टीमों के बीच तीन वेन्यू दुबई, शारजाह और अबुधाबी में कुल 56 मैच खेले जाएंगे. लीग के शुरू में अब महज 4 दिन का समय बचा है. ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपने ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग पाटर्नर स्टार इंडिया के इंग्लिश और हिंदी कमेंटेटर्स की घोषणा कर दिया है.

स्टार स्पोर्ट्स ने शनिवार को अपने ऑफिशियल टिवटर हैंडल पर भारत और विदेश के उन कमेंटेटर्स के नाम की घोषणा की जो आगामी आईपीएल 2020 में इंग्लिश और हिंदी में कमेंट्री करेंगे.

Hi! Here are the #Dream11IPL 2020 commentators. English – Sunil Gavaskar, Harsha Bhogle, Deep Dasgupta, Ian Bishop, Murali Kartik, and Danny Morrison to name a few. Hindi – Irfan Pathan, Ashish Nehra, Jatin Sapru, Nikhil Chopra and Sanjay Bangar.

— Star Sports (@StarSportsIndia) September 12, 2020