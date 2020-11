रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स (AB De Villiers) ने पांचवीं बार आईपीएल का खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) टीम की जमकर तारीफ की है। मुंबई ने मंगलवार रात को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए लीग के 13वें सीजन के फाइनल में दिल्ली को पांच विकेट से हरा अपना लगातार दूसरा और कुल पांचवां खिताब जीता।

Well done @mipaltan ! Without a doubt the best team this year. https://t.co/j9N2ns3Ozs

— AB de Villiers (@ABdeVilliers17) November 10, 2020