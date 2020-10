लगातार तीन मैच जीतने वाली किंग्स इलेवन पंजाब के विंडीज बल्लेबाज निकोलस पूरन की भारतीय दिग्गज युवराज सिंह ने काफी प्रशंसा की है। युवराज ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में अर्धशतक जड़ने वाले इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को खेल बदलने वाला खिलाड़ी बताया है।

पूरन ने मंगलवार को दिल्ली के खिलाफ मैच में 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 53 रनों की पारी खेली। जिसकी मदद से पंजाब ने दिल्ली को 5 विकेट से हराया। इस जीत के साथ पंजाब 8 अंक लेकर अंकतालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गई है।

युवराज ने पूरन की मैचविनिंग पारी की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया, “किंग्स इलेवन पंजाब टीम काफी खतरनाक लग रही है और खुद को साबित कर रही है। निकोलस खेल बदलने वाला खिलाड़ी है, उसको खेलते देखना खूबसूरत है, क्या खिलाड़ी है।”

And @kxip is looking dangerous and making a statement! @nicholas_47 the game changer ! Beautiful to watch ! What a player !!! #DCvKXIP #IPL2020

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) October 20, 2020