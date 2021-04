Indian Premier League 2021: दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खेमे के लिए राहत की खबर है. टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल (Axar Patel) कोविड-19 से उबर चुके हैं, जिसके बाद वह टीम से जुड़ गए. अक्षर पटेल को कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद मुंबई के एक हॉस्पिटल में लगभग तीन सप्ताह बिताने के बाद अब इंडियन प्रीमयर लीग की अपनी टीम से जुड़ गए हैं. यह 27 वर्षीय खिलाड़ी इससे पहले 28 मार्च को मुंबई में दिल्ली की टीम से जुड़ा था. वह नेगेटिव रिपोर्ट के साथ जैव सुरक्षित वातावरण में आये थे लेकिन तीन अप्रैल को उनका परीक्षण पॉजीटिव पाया गया था. उनमें हल्के लक्षण दिखायी दिये थे जिसके बाद उन्हें भारतीय क्रिकेट बोर्ड की चिकित्सा सुविधा में भेज दिया गया था.

दिल्ली कैपिटल्स ने पटेल के टीम से जुड़ने का वीडियो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, ‘‘बापू (अक्षर पटेल) के दिल्ली कैपिटल्स शिविर में वापसी पर सभी के चेहरों पर मुस्कान तैर गयी.’’ पटेल ने वीडियो में कहा, ‘‘आदमी देख के ही तो मुझे मजा आ रहा है.’’

