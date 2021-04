Indian Premier League 2021, Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals, Playing XI: आईपीएल में सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें मुंबई के वानखेड़े मैदान (Wankhede Stadium, Mumbai) पर दो-दो हाथ कर रही हैं. इस लीग में यह इस सीजन का 12वां मुकाबला है, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन (Sanju Samson) ने टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है.

अभी तक दोनों ही टीमों ने इस सीजन दो-दो मैच खेले हैं. दोनों ही टीमों ने एक-एक मैच में जीत दर्ज की है, जबकि एक-एक में उसे हार का सामना करना पड़ा है. अंकतालिका में फिलहाल दोनों ही टीमें एक-दूसरे के करीब हैं. एमएस धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी वाली सीएसके नंबर 4 पर है, तो वहीं रॉयल्स की टीम ने 5वें स्थान पर है.

इस मैच के लिए दोनों ही टीमों ने अपने-अपने प्लेइंग XI में कोई बदलाव नहीं किया है. क्योंकि दोनों ही टीमें यहां अपना-अपना पिछला मैच जीतकर आई हैं. ऐसे में दोनों ने ही अपने प्लेइंग XI में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है. चेन्नई की टीम यहां पंजाब को हराकर आई है, जबकि रॉयल्स की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था.

दोनों ही टीमें यहां यह मैच जीतकर इस लीग में अपनी-अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी. मुंबई के मैदान पर रन चेज को आसान माना जाता है. इसलिए यहां टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बॉलिंग करना ही पसंद करते हैं. टॉस के मामले में भले संजू ने बाजी मार ली हो लेकिन इस अडवान्टेज के बावजूद राजस्थान रॉयल्स की टीम यह बखूबी जानती है कि उनका मुकाबला तीन बार की चैंपियन चेन्नई से हो रहा है. ऐसे में वह यहां अपनी कोई रणनीति को हल्के में नहीं लेना चाहेगी.

दूसरी ओर धोनी भी यहां पहले ही प्लानिंग बना चुके होंगे कि उनकी टीम को यहां ओस की चुनौतियों का सामना करते हुए दूसरी पारी में बॉलिंग फेंकनी पड़ सकती है. ऐसे में वह अपने सीमर्स और स्पिनर्स को पहले ही तैयार कर चुके होंगे.

