दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Chennai Super Kings vs Delhi Capitals) के गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) शनिवार को चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के खिलाफ खेले गए आईपीएल (IPL 2021) के दूसरे मुकाबले में एक अलग ही अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आए. अश्विन की गेंदबाजी का एक्‍शन हूबहू गेंदबाज केदार जाधव (Kedar Jadhav) से मिलता जुलता था. उनका ये गेंदबाजी स्‍टाइल इस वक्‍त सोशल मीडियो पर खूब वायरल हो रहा है. नौवों ओवर में रविचंद्रन अश्विन को केदार जाधव (Kedar Jadhav) के स्‍टाइल में गेंदबाजी करते हुए देखा गया. अश्विन अपने हाथ को कुछ ज्‍यादा ही छुकाते हुए तिरछी गेंदबाजी करते हुए नजर आए. जाधव गेंद फेंकने से पहले अपने हाथ को बीच में रोकते हैं. अश्विन ने भी ठीक वैसा ही किया. हालांकि नए स्‍टाइल के बावजूद अश्विन की मैच में खूब पिटाई हुई. शिखर धवन और पृथ्‍वी शॉ ने उनके ओवर में खूब रन बटोरे. pic.twitter.com/XGewfB6UXU — Cricsphere (@Cricsphere) April 10, 2021 रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने मैच में अपने चार ओवरों में करीब 12 की इकनॉमी से 48 रन लुटा दिए. चेन्‍नई की टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए सुरेश रैना के अर्धशतक की मदद से 36 गेंदों पर 54 रन बनाए. दिल्‍ली कैपिटल्‍स को जीत के लिए 189 रनों का लक्ष्‍य मिला. शिखर धवन 85(54) और पृथ्‍वी शॉ 72(28) ने दिल्‍ली को अच्‍छी शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 138 रन जोड़ चेन्‍नई को बैकफुट पर धकेल दिया. दिल्‍ली ने आठ गेंद बाकी रहते हुए सात विकेट से मैच अपने नाम कर लिया. इसके साथ ही दिल्‍ली ने आईपीएल (IPL 2021) में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है. वहीं, महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्‍तानी वाली चेन्‍नई सुपर किंग्‍स को मैच में वापसी का कोई मौका नहीं मिला. आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम मैदान पर आमने सामने होंगी.