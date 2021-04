IPL 2021, CSK vs RCB, Head to Head: क्‍या जीत का पंजा लगा पाएंगे विराट कोहली ? जानें दोनों टीमों के बीच भि

IPL 2021, CSK vs RCB, Head to Head: आईपीएल 2021 के दूसरे सुपर संडे (Super Sunday) में आज चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bangalore) के सामने विराट कोहली (Virat Kohli) की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की चुनौती है. दोनों ही टीमें इस वक्‍त अंकतालिका में शीर्ष पर शुमार हैं. बैंगलोर की टीम ने अबतक खेले अपने सभी चार मुकाबलों में जीत दर्ज की है. वो टूर्नामेंट में अबतक अजेय हैं.

वहीं, दूसरी और महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की चेन्‍नई फ्रेंचाइजी की बात की जाए तो वो भी जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं. सुपर संडे का ये पहला मुकाबला दोपहर साढ़े तीन बजे से शुरू होगा. यह देखना दिलचस्‍प होगा कि क्‍या धोनी की टीम बैंगलोर को टूर्नामेंट में आज पहली हार का स्‍वाद चखा पाती है या फिर विराट के धुरंधर लगातार पांचवीं जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाते हैं.

हेड टू हेड (CSK vs RCB, Head to Head)

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (CSK vs RCB) के बीच आईपीएल इतिहास पर नजर डालें तो इसमें धोनी की टीम का पलड़ा भारी नजर आता है. दोनों टीमों के बीच अबतक 26 मैच खेले गए हैं. इसमें से करीब 35 प्रतिशत मुकाबले यानी नौ मैचों में बैंगलोर ने जीत दर्ज की है. वहीं, 62 प्रतिशत मैच यानी 16 मुकाबलों में चेन्‍नई को जीत मिली. दोनों टीमों के बीच एक मैच बेनतीजा भी रहा है.

आईपीएल 2020 में दोनों मैचों में से एक में चेन्‍नई तो दूसरे में बैंगलोर ने जीत दर्ज की. 2019 में भी दोनों टीमों को एक जीत और हार झेलनी पड़ी थी.