MS Dhoni का आज बतौर कप्‍तान 200वां मैच, इस क्रिकेटर के नेतृत्‍व में भी चेन्‍नई के लिए खेल चुके हैं माही

आईपीएल (IPL 2021, CSK vs RR) के 12वें मैच में आज राजस्‍थान रॉयल्‍स (Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals) के खिलाफ मैदान पर उतरने के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni 200th Match as Captain for CSK) ने एक नया कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया है. वो किसी एक फ्रेंचाइली के लिए 200 मुकाबलों में कप्‍तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. हाल ही में माही ने चेन्‍नई के लिए 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया था. अब उन्‍होंने एक कदम ओर आगे बढ़ाते हुए इस फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैचों में कप्‍तानी करने का रिकॉर्ड भी बना लिया है.

धोनी चेन्‍नई के लिए कुल 201 मैच खेल चुके है. चैंपियन लीग टी20 के दौरान माही ने एक मैच टीम के ही बाएं हाथ के बल्‍लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina) के नेतृत्‍व में भी खेला था. धोनी ने टी20 फॉर्मेट में सभी टीमों के लिए मिलाकर कुल 287 मैचों में कप्‍तानी की है. इसमें भारतीय टीम व राइजिंग पुणे जाइंट्स के लिए मैच भी शामिल हैं.

A match made in heaven 😍 MS Dhoni is all set to Captain @ChennaiIPL for the 200th time.#VIVOIPL pic.twitter.com/1dS3bEzZDR — IndianPremierLeague (@IPL) April 19, 2021

दूसरे स्‍थान पर विराट कोहली

अगर आईपीएल (IPL 2021) इतिहास पर नजर डालें तो एक फ्रेंचाइजी के लिए सर्वाधिक मैचों में कप्‍तानी करने वाले दूसरे खिलाड़ी भी भारतीय ही हैं. विराट कोहली (Virat Kohli) ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए 128 मैचों में कप्‍तानी की है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भी विराट से ज्‍यादा पीछे नहीं हैं. वो मुंबई इंडियंस के लिए 124 मैचों में कप्‍तानी कर इस फेहरिस्‍त में तीसरे स्‍थान पर हैं.