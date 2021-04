IPL 2021, Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders, 25th Match: दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में 7 विकेट से विजय हासिल की. ये इस सीजन दिल्ली की 6 मुकाबलों में 5वीं जीत रही, जिसके साथ उसने अंकतालिका में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है.

मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 6 विकेट खोकर 154 रन बनाए, जिसके जवाब में दिल्ली ने 16.3 ओवर में 3 विकेट गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया. इस दौरान दिल्ली के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने महज 18 गेंदों में फिफ्टी जड़ी. इसी के साथ शॉ इस सीजन सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए. शॉ ने शिवम मावी के एक ही ओवर की सभी गेंदों पर चौके भी जड़े.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पूर्व चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए शुभमन गिल ने 38 गेंदों पर तीन चौके और एक छक्के के सहारे 43 रनों की पारी खेली. उनके अलावा राहुल त्रिपाठी ने 19, नितिश राणा ने 15 और आंद्रे रसेल ने नाबाद 45 रन बनाए. दिल्ली कैपिटल्स के लिए ललित यादव और अक्षर पटेल ने दो-दो, जबकि आवेश खान तथा मार्कस स्टोयनिस ने एक-एक विकेट चटकाए.

इसके जवाब में दिल्ली की ओर से शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने बतौर सलामी बल्लेबाज 13.5 ओवर में 132 रन जुटाए. धवन ने 47 बॉल में 46 रन बनाए, जबकि शॉ ने 41 गेंदों में 11 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 82 रन की पारी खेली.

A morale-boosting win for @DelhiCapitals as they outplay #KKR to register a big 7-wicket win and they do so with 21 balls to spare. KKR could never recover after the early onslaught from @PrithviShaw. https://t.co/GDR4bTRtlQ #DCvKKR #VIVOIPL pic.twitter.com/fSBxxVkUBD

— IndianPremierLeague (@IPL) April 29, 2021