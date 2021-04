दिल्‍ली कैपिटल्‍स और पंजाब किंग्‍स (Delhi Capitals vs Punjab Kings) के बीच मैच के दौरान भारतीय टीम (IPL 2021) के दिग्‍गज बल्‍लेबाज सुनील गावस्‍कर (Sunil Gavaskar) इंग्‍लैंड के ऑलराउंडर बेन स्‍टोक्‍स (Ben Stokes) के निशाने पर आ गए. गावस्‍कर मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे थे और राजस्‍थान रॉयल्‍स की टीम का अहम हिस्‍सा स्‍टोक्‍स अपने होटल रूम में बैठकर मैच देख रहे थे. कमेट्री को लेकर स्‍टोक्‍स ने ऐसा ट्वीट किया कि हर कोई गावस्‍कर को ट्रोल करने लगा.

मैच में पंजाब किंग्‍स ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए चार विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने 10 गेंद पहले ही छह विकेट से मैच जीत लिया.

Commentator: “Such a poor bouncer,if you want to bowl a bouncer it must be over Off Stump”

मैच के दौरान पंजाब की पारी के 11वें ओवर में दिल्ली के तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा ने 20 रन लुटाए. मयंक अग्रवाल ने उस ओवर में दो छक्के और पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल ने बाउंसर पर बैकवर्ड स्‍क्‍वेयर लेग के उपर से एक छक्का जड़ा. सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने कमेंट्री करते वक्त कहा था कि रबाडा को ऑफ स्टंप्स के आसपास से बाउंसर करनी चाहिए.

Damn, unbelievable that is was SunnyG commentating – a man who played some of the fastest and most dreaded pacers in world cricket in his times🤔

& had a super technique to NOT play those bouncers!

— Blunt 2.0 (@0_blunt) April 18, 2021