जैसे-जैसे आईपीएल (IPL 2021) के 14वें संस्करण की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे इस लीग की सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों को अंजाम देने में जुटी हैं. पिछले सीजन की उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने इस बीच अपने सपॉर्टिंग कोच की टीम में इजाफा किया है. अब भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज अजय रात्रा (Ajay Ratra) भी कैपिटल्स की टीम को कोचिंग देते दिखाई देंगे. रात्रा को इस फ्रैंचाइजी ने अपना सहायक कोच नियुक्त किया है. दिल्ली की टीम ने रविवार को इसकी घोषणा की.

रात्रा के जुड़ने से अब दिल्ली के खेमे में कुछ 4 कोच हो गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग (Ricky Ponting) उसके मुख्य कोच हैं. इसके अलावा रात्रा समेत तीन सहायक कोच हैं, जिसमें भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज प्रवीम आमरे और अपने दौर के बेहतरीन फील्डर्स में शुमार मोहम्मद कैफ भी शामिल हैं.

39 वर्षीय अजय हाल में ही हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) और विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) में असम टीम के कोच थे.

? ANNOUNCEMENT ?

Join us in welcoming former ?? wicket-keeper batsman @ajratra to the DC family as Assistant Coach ??

Read more on this addition to our coaching staff ?? https://t.co/DxJ25CCdEi#YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/comqzVtCMA

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) March 28, 2021