इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) मैच के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) के साथ बहस के बाद एक बार फिर ‘खेलभावना’ को लेकर हो चर्चा में आलोचना के शिकार हो रहे ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को दिल्ली कैपिटल्स के मालिक पार्थ जिंदल (Parth Jindal) का समर्थन मिला।

मामला दिल्ली कैपिटल्स की पारी के दौरान हुई जब अश्विन और रिषभ पंत ने रन लेने का फैसला किया जबकि गेंद दिल्ली के कप्तान पंत से टकराकर दूर गई थी। केकेआर के तेज गेंदबाज टिम साउथी और मोर्गन को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने अश्विन के साथ बहस की। अश्विन को इसके बाद मोर्गन और साउथी की तरफ जाते देखा गया जिसके बाद दिनेश कार्तिक ने बीच-बचाव किया।

अश्विन का समर्थन करते हुए जिंदल ने मोर्गन को 2019 विश्व कप फाइनल याद दिलाया जब बेन स्टोक्स के बल्ले से टकराकर गेंद बाउंड्री पर चली गई थी और इंग्लैंड को ओवरथ्रो के चार रन मिले थे।

So when the ball ricochets off Ben Stokes for 4 additional runs which single handedly allows England to win the 50 over World Cup there are no issues? But when Ash takes an extra run the world goes crazy? #Hypocrisy at its best – fully behind you @ashwinravi99

— Parth Jindal (@ParthJindal11) September 30, 2021