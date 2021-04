Indian Premier League 2021: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) की टीम दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) कोविड-19 महामारी के बीच लोगों से एक-दूसरे की मदद करने की लगातार अपील कर रही है. फ्रेंचाइजी अपने ट्विटर हैंडल पर खिलाड़ियों द्वारा की गई अपील के ऐसे ही कुछ वीडियो शेयर कर रही है, ताकि लोग उनसे प्रेरित हों. दिल्ली के कप्तान रिषभ पंत (Rishabh Pant) ने बुधवार को कोविड-19 बचे लोगों से अपील की है कि कोरोना से उबर चुके लोग आगे आएं और अपने रक्त प्लाज्मा का दान करें ताकि गंभीर रूप से बीमार मरीजों का जीवन बचाया जा सके.

फ्रेंचाइजी की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में, विकेटकीपर-बल्लेबाज ने कहा, पिछले कुछ महीनों में, भारत में कोविड -19 मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है. यदि आप कोविड से उबर चुके हैं तो कृपया जाएं और अपना प्लाज्मा दान करें. पंत ने लोगों से बीमारी के बारे में गलत जानकारी ना फैलाने का भी अनुरोध किया.

डीसी कप्तान ने कहा, “मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे इसे हल्के में ना लें और सरकार और विशेषज्ञों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें. यह महत्वपूर्ण है कि आप कोविड राहत से संबंधित किसी भी जानकारी को सत्यापित करें और उसके बाद ही इसे आगे साझा करें.”

Important: Through #ProjectPlasma, we aim to urge COVID-19 survivors to donate Plasma to help those battling from the virus. Share this message with anyone who you know has survived COVID-19 to help spread the word.

