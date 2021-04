IPL 2021, Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders, 25th Match Playing XI: दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के बीच सीजन का 25वां मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. दिल्ली टीम में कंधे की चोट से जूझ रहे स्पिनर अमित मिश्रा की जगह ललित यादव को शामिल किया गया है. वहीं केकेआर ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया.

दिल्ली को अपने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हाथों एक रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा था, जबकि उसने अपने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर में मात दी थी. दूसरी तरफ कोलकाता ने अपने पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स को पांच विकेट से हराया था, लेकिन उससे पहले उसे लगातार चार मैचों में हार झेलनी पड़ी थी. टीम ने इस सीजन में अपने छह मैचों में से अब तक केवल दो ही मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली ने छह में अब तक चार मैच जीते हैं.

Toss Update: In the 2nd match of the day, @DelhiCapitals have won the toss against @KKRiders and opted to bowl first. https://t.co/iEiKUVOcN8 #DCvKKR #VIVOIPL pic.twitter.com/J2sNBot96L

— IndianPremierLeague (@IPL) April 29, 2021