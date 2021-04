इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच टूर्नामेंट का दूसरा मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। मैच से पहले सीएसके फैंस ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के स्वागत के लिए सोशल मीडिया पर #DhoniReturns ट्रेंड करना शुरू कर दिया है।

यूएई में आयोजित 13वें सीजन में सीएसके का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। सुरेश रैना, हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ियों के टूर्नामेंट से नाम वापस लेने और दीपक चाहर, रुतुराज गायकवाड़ के कोविड-19 की चपेट में आने के बाद चेन्नई टीम आईपीएल इतिहास में पहली बार प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई।

हालांकि फैंस को उम्मीद है कि 14वें सीजन में सीएसके कप्तान धोनी और सीनियर बल्लेबाज रैना की अगुवाई में नई शुरुआत करेगी।

फैंस धोनी-रैना की जोड़ी को एक बार फिर मैदान पर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। एक यूजर ने लिखा, “भारतीय क्रिकेट के दो रत्न आज मैदान पर वापस लौटेंगे, हम निश्चित रूप से एक युग का अंत देख रहे हैं, इन दोनों के मैदान पर लौटने के साथ ब्लू और येलो जर्सी से जुड़ी अनगिनत यादें भी लौटेंगी- थाला और चिन्ना थाला।”

The two gems of Indian Cricket will be back on the field today,we are surely witnessing the end of an era,there are countless memories associated with these two in blue and yellow.

Thala and Chinna Thala.#CSKvsDC #DhoniReturns #SureshRaina pic.twitter.com/PIpsqHp831

— Whatastroke (@whatastroke) April 10, 2021