IPL 2021: आईपीएल खेलने की हसरत रखते हैं Joe Root, क्‍या दो नई टीम आने से मिलेगा फायदा ?

Joe Root Wants to Play in IPL: मूल रूप से टेस्‍ट बल्‍लेबाज के रूप में पहचाने जाने वाले इंग्‍लैंड के कप्‍तान जो रूट आईपीएल में खेलना चाहते हैं. रूट की ख्‍वाहिश है कि कोई फ्रेंचाइजी उनपर दांव लगाए और वो पहली बार इस लीग का हिस्‍सा बन पाएं. जो रूट इंग्‍लैंड की राष्‍ट्रीय टीम में वनडे क्रिकेट में खेलते हैं. 50 ओवरों के क्रिकेट में इयोन मोर्गन कप्‍तान हैं. रूट का रिकॉर्ड इस दौरान काफी शानदार है. हालांकि इंग्‍लैंड के चयनकर्ता उन्‍हें अपनी टी20 टीम में जगह नहीं देते हैं.

इंग्‍लैंड के जोफ्रा आर्चर, बेन स्‍टोक्‍स, जोस बटलर, टॉम कर्रन, सैम कर्रन जैसे खिलाड़ी इस वक्‍त आईपीएल का हिस्‍सा हैं. डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार रूट की ख्वाहिश आईपीएल खेलने की है जो 2018 में हुई नीलामी में बिक नहीं सके थे. अगले साल दो नयी टीमों के आने से उनके खेलने की संभावना है.

बीसीसीआई 2022 आईपीएल में दो नयी टीमों को उतारेगा जिससे 16 विदेशी खिलाड़ियों के लिये जगह बनेगी. अगले साल की नीलामी में लगभग सभी खिलाड़ियों की फिर बोली लगेगी.

रूट ने पिछले साल ही आईपीएल खेलने की इच्छा जताई थी लेकिन फिर नीलामी में भाग नहीं लिया. उन्होंने कहा था ,‘‘ अपने कैरियर में कभी मैं आईपीएल खेलना चाहता हूं . मैं इसका अनुभव लेना चाहता हूं . लेकिन इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतना अधिक है कि नीलामी में भाग लेने का सही समय नहीं है.’’