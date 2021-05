आईपीएल (IPL 2021) भले ही भारत में कोरोना संक्रमण (Covid-19) के बढ़ते मामलों के बीच स्‍थगित कर दिया गया है लेकिन इसके बावजूद भी इसकी फैन फॉलोइंग में जरा भी कमी नहीं आई है. यही वजह है कि इंग्‍लैंड की स्‍टार क्रिकेटर केट क्रॉस (Kate Cross) ने चेन्‍नई फ्रेंचाइजी की जर्सी मे फोटो क्लिक कर फैन्‍स के साथ शेयर की. खासबात ये है कि उन्‍हें ये जर्सी सीएसके की तरफ से गिफ्ट की गई है.

केट क्रॉस (Kate Cross) मुख्‍य रूप से इंग्‍लैंड की टीम में स्‍पेशलिस्‍ट गेंदबाज हैं. वो बाएं हाथ से मध्‍यम तेज गति की गेंदबाजी करती हैं. इंग्‍लैंड के लिए तीन टेस्‍ट मैचों में वो 14 विकेट निकाल चुकी हैं. इसके अलावा 28 वनडे में उनके नम 35 और 13 टी20 में उनके नाम 11 विकेट हैं.

केट क्रॉस (Kate Cross) ने मंगलवार को अपने आधिकारिक ट्विटर पेज से फैन्‍स के साथ एक फोटो साझा की. इस फोटो में वो चेन्‍नई सुपर किंग्‍स की जर्सी में नजर आ रही हैं. केट क्रॉस की जर्सी पर 16 नंबर लिखा हुआ है. उन्‍होंने अपने ट्वीट के साथ कमेंट सेक्‍शन में लिखा, “चेन्‍नई सुपर किंग्‍स का मुझे मेरी पहली सीएसके की जर्सी गिफ्ट करने के लिए शुक्रिया. जब भी टूर्नामेंट को शुरू करने का सही व सुरक्षित समय आएगा मैं घर बैठकर सीटी जरूर बजाऊंगी.”

A HUGE thank you to @cskfansofficial and @chennaiipl for sending me my first CSK shirt. When it is safe to start the tournament again, I can #whistlefromhome 💛 #Yellove #WhistlePodu #nandri pic.twitter.com/aobCKSTNgd

— Kate Cross (@katecross16) May 4, 2021