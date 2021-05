लगातार हार के सिलसिले से परेशान सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) टीम ने पिछले हफ्ते डेविड वार्नर (David Warner) को कप्तान पद से बर्खास्त कर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन (Kane Williamson) को ये जिम्मेदारी सौंपी। राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाफ खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के 28वें मैच से पहले ना केवल वार्नर को कप्तान पद से हटाया गया बल्कि प्लेइंग इलेवन से भी उन्हें बाहर कर दिया गया।

हालांकि हैदराबाद टीम राजस्थान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया ये मैच 55 रन से हार गई। जिसके बाद सनराइजर्स फ्रेंचाइजी के फैंस ने वार्नर को वापस लाने की मांग की है।

मुंबई इंडियंस के खिलाफ आज होने वाले मुकाबले से पहले हैदराबाद फैंस ने ट्विटर पर #BringBackWarner का ट्रेंड चलाकर अपनी मांग टीम मैनेजमेंट के सामने रखी है।

“It is only in our darkest hours that we may discover the true strength of the brilliant light within ourselves that can never, ever, be dimmed.”

We know you will shine soon @davidwarner31 and bring glory to @SunRisers#BringBackWarner pic.twitter.com/35eyn0pPZM

— Sachin Waditke (@imwaditke28) May 3, 2021