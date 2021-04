रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम में खेल रहे करिश्माई बल्लेबाज एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने कहा कि उनकी बैटिंग भले देखने में आकर्षक लगती है. लेकिन व्यक्तिगत तौर पर यह हमेशा ही लुत्फ उठाने वाली नहीं होती. उन्हें भी ‘फेल होने का डर’ सताता है और यही डर है, जो उनकी बेखौफ बैटिंग के लिए उन्हें और अधिक एकाग्र होने के लिए प्रेरित करता है.

लगभग पांच महीने में अपना पहला प्रतिस्पर्धी मैच खेल रहे डिविलियर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के पहले मैच में गत चैंपियन मुंबई इंडियन्स (MI) के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) की जीत में अहम भूमिका निभाई.

यह पूछने पर कि साल दर साल वह ऐसा कर लेते हैं. डिविलियर्स ने कहा, ‘यह हमेशा काफी लुत्फ उठाने वाला नहीं होता. मैं स्थिति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करता हूं. यह सामान्य सी चीज लगती है. लेकिन सच यह है कि जब आप मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हो तो हर बार स्थिति बदलती है.’

Bold Diaries: AB de Villiers Interview part 1

Superman AB talks about his batting, how he consistently plays those unbelievable knocks, our opposition for today SRH and his mindset heading onto the field, on @myntra presents Bold Diaries.#PlayBold​ #WeAreChallengers​ #IPL2021 pic.twitter.com/9nDzJddhFn

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) April 14, 2021