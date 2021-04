आईपीएल (IPL 2021) की शुरुआत होने से ठीक पहले एक के बाद एक दो कंगारू क्रिकेटर्स नाम वापस ले चुके हैं. बुधवार को मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) ने टूर्नामेंट से नाम वापस लिया. इसके बाद खबर आई कि जोश हेजलवुड (Josh Hazlewood) भी इस सीजन में खेलने के लिए नहीं आएंगे. कमेंटेटर हर्षा भोगले (Harsha Bhogle) ऑस्‍ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के रवैये से खफा हैं. सोशल मीडिया के माध्‍यम से उन्‍होंने अपनी नाराजगी जाहिर की.

हर्षा भोगने (Harsha Bhogle) ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, “लंबे समय तक बायो-बबल (Bio-Bubble) में रहने से होने वाली परेशानियों के कारण आईपीएल (IPL 2021) नहीं खेलना पूरी तरह से समझने योग्‍य है. आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले नाम वापस लेना उचित नहीं है. अगर नाम वापस लेना ही था तो इसे पहले ही कर लेना चाहिए था.”

हर्षा भोगले (Harsha Bhogle) ने आगे कहा, “ऐसा करने से उन टीमों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है जो इन क्रिकेटर्स को लेकर पूरा गेम-प्‍लान बनाए बैठी थी. अगर मैं टीम का मालिक होता तो क्रिकेटर्स के इस तरह टूर्नामेंट से पहले नाम वापस लेने से काफी निराश होता.”

Completely understand players being uncertain, even sceptical, of more days in a bubble. But to pull out so close to the #IPL, when you could have done it earlier, makes it hard on teams that have made plans around these players. If I was a team owner, I would be disappointed.

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) April 1, 2021