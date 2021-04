सनराइजर्स हैदराबाद के ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने सोमवार को अपना अनिवार्य सात दिन का क्वारेंटीन खत्म कर लिया है और अब वो इंडियन प्रीमियर लीग के 14वां सीजन में अपना अभियान शुरू करने के लिए तैयार हैं।

होल्डर 5 अप्रैल को चेन्नई पहुंचकर हैदराबाद स्क्वाड से जुड़े थे, जिसके बाद उन्हें सात दिन के लिए अपने होटल के कमरे में आइसोलेशन में रहना पड़ा। विंडीज ऑलराउंडर ने स्क्वाड से वापस जुड़े और आईपीएल 2021 में अपना अभियान शुरू करने को लेकर उत्साह दिखाया है।

सनराइजर्स हैदराबाद के आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट किए गए वीडियो में होल्डर ने कहा, “वापस आकर अच्छा लग रहा है। कमरे में काफी लंबा समय बिता चुका था इसलिए वापस आकर अच्छा लग रहा है। पिछले कुछ महीने काफी मुश्किल रहे हैं इसलिए मैं आगे की चुनौतियों के लिए तैयार हूं। ट्रेनिंग करने का इंतजार नहीं कर रहा है। जाहिर है कि भारत में गर्मी है इसलिए मौसम के हिसाब से खुद को ढालना होगा।”

