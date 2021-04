Indian Premier League 2021: कोरोना (COVID-19) के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट (Jaydev Unadkat) ने ऐसा कदम उठाया है, जिसकी सभी तारीफ कर रहे हैं. गुजरात के 29 वर्षीय जयदेव उनादकट को राजस्थान ने पिछले साल आईपीएल नीलामी में 3 करोड़ रुपये में खरीदा था. अब इस खिलाड़ी ने अपनी आईपीएल सैलरी का 10% कोरोना मरीजों को दान देने का फैसला लिया है, जिन्हें इस वक्त मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है. फैंस जयदेव उनादकट के इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

कोरोना संकट से जूझ रहे भारत में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स, दवाओं, हॉस्पिटल में बैड, वेंटिलेटर की कमी है. ऐसे में जयदेव उनादकट ने मदद को हाथ बढ़ाए हैं. उनादकट ने ट्वीट किया, ‘‘मैं अपने आईपीएल सैलरी का दस फीसदी जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता के लिये दूंगा. मेरा परिवार यह सुनिश्चित करेगा कि मदद सही हाथों में पहुंचे. जय हिंद.’’

I am contributing 10% of my IPL salary towards providing essential medical resources for those in need. My family will make sure it reaches the right places. Jai Hind! pic.twitter.com/XvAOayUEcd

