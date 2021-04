सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) की टीम के अहम सदस्‍य केन विलियमसन (Kane Williamson) आईपीएल (IPL 2021) के पहले दोनों ही मुकाबलों में अपनी फ्रेंचाइजी के लिए चोट के चलते नहीं खेल पाए हैं. इन दोनों ही मुकाबलों में हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में फैन्‍स ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर कब केन विलियमसन पूरी तरह से ठीक होकर मैदान पर चौके छक्‍के लगाते नजर आएंगे. सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में विलियमसन की चोट को लेकर विस्‍तृत जानकारी दी गई है.

केन विलियमसन (Kane Williamson) कंधे की चोट के साथ ही भारत में आईपीएल खेलने के लिए आए थे. ऐसे में पूरी तरह स्‍वस्‍थ्‍य नहीं होने के कारण वो पहले दो मुकाबलों से दूर रहे. फ्रेंचाइजी जल्‍द से जल्‍द उनके मैदान में लौटने का इंतजार कर रही है.

Kane Williamson gives us an update on his recovery.#OrangeOrNothing #OrangeArmy #IPL2021 pic.twitter.com/BP77O28Akk

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 16, 2021