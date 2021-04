Indian Premier League 2021, Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने 13 अप्रैल को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium, Chennai) में खेले गए सीजन के 5वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) को 10 रन से मात दी. ये आईपीएल-14 (IPL 14) में मुंबई की पहली जीत रही. मुम्बई को अपने पहले ही मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हाथों 2 विकेट से हार मिली थी, जबकि कोलकाता ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। सीजन की पहली हार को केकेआर के कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) ने ‘निराशाजनक’ करार दिया है.

उन्होंने कहा, ‘‘हां यह निराशाजनक है. मैच पहली पारी के बाद दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करते समय ज्यादातर समय तक हमारी पकड़ में था. हमने कुछ गलतियां की लेकिन उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे. हम आखिरी 10 ओवर में अच्छा नहीं खेले. मुंबई की टीम काफी समय से ऐसे (आखिरी ओवरों में बेहतर गेंदबाजी) खेल रही है. यह ऐसा है जिस पर हमें ध्यान देना होगा.’’

बता दें कि मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई 152 रन ही बना सकी. टीम की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने 43, जबकि सूर्यकुमार यादव ने 56 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओरर से आंद्रे रसेल ने 5 शिकार किए, जबकि पैट कमिंस ने 2 विकेट झटके.

An emphatic win for @mipaltan and a well deserved Man of the Match award for @rdchahar1 👌👌

Scorecard – https://t.co/tDctT4sHnW #VIVOIPL #KKRvMI pic.twitter.com/5P7JHPpKPA

— IndianPremierLeague (@IPL) April 13, 2021