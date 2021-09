राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के युवा तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी (Kartik Tyagi) ने कहा कि पिछले साल नेट गेंदबाज के तौर पर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने पर अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) से भी काफी कुछ सीखने को मिला।

त्यागी ने आखिरी ओवर में चार रन का बचाव कर अपनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) टीम को पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के खिलाफ मंगलवार को यादगार जीत दिलवायी।

त्यागी ने कहा, ‘‘जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद भी एक युवा टूर्नामेंट जीत सकता है और मैं भी भारत के लिए मैच जीतना चाहता हूं।’’

What an over, #KartikTyagi! To maintain a cool head under that kind of pressure and to get the job done, great stuff, very impressive! #PBKSvRR #IPL2021

— Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) September 21, 2021