IPL 2021, KKR vs MI, Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians, 5th Match Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports Live, Disney+Hotstar Live Cricket: आईपीएल में मंगलवार शाम को सीजन का 5वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेला जाएगा. एक मुंबई (Mumbai Indians) की टीम सीजन के पहले मैच की हार के बाद अपनी पहली जीत का जोर लगाएगी वहीं सनराइजर्स को हराकर जीत से अपनी शुरुआत करने वाली नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) की टीम भी यहां अपनी विजयी लय कायम रखना चाहेगी. नाइट राइडर्स के लिए पहले मैच में नीतिश राणा, राहुल त्रिपाठी ने पूर्व कप्तान दिनेश कार्तिक ने बेहतरीन पारियां खेली थीं. गेंदबाजी में उसके लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट झटके थे. इसके अलावा बाकी गेंदबाजों का प्रदर्शन भी मिलाजुला रहा था. केकेआर की टीम एक बार फिर इन बल्लेबाजों से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद रखेगी.

वहीं दूसरी ओर मुंबई की अगर बात करें तो क्रिस लिन, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव भी बढ़िया लय में दिख रहे हैं. बॉलिंग में भी उसके पास जसप्रीत बुमराह, मार्को जेनसन और ट्रेंट बोल्ट के रूप में बढ़िया विकल्प हैं. वह पहले मैच में भले अंतिम क्षणों में हार गई लेकिन मुंबई की टीम वापसी करने में हमेशा से ही माहिर है. कोलकाता को भी यह बात अच्छे से मालूम होगी.

KKR vs MI: कोलकाता नाइट राइडर्स vs मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल के 5वें मैच से जुड़ी सभी जानकारियां

कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल का 5वां मैच कब खेला जाएगा?

कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल का 5वां मैच मंगलवार (13 अप्रैल 2021) को खेला जाएगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के आईपीएल का 5वां मैच कहां खेला जाएगा?

कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल का 5वां मैच चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल का 5वां मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल का 5वां भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम के बीच आईपीएल के 5वें मैच का टॉस कब होगा?

कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल के 5वें का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 5:30 बजे होगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल के 5वें मैच का Live Telecast कहां देख सकते हैं?

कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल के 5वें मैच का लाइव प्रसारण भारत में आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल के 5वें की Live Streaming कहां देख सकते हैं?

कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल के 5वें मैच की live streaming आप Disney+ hotstar (डिज्नी+ हॉटस्टार) पर देख सकते हैं.

यह है दोनों टीमें:-

कोलकाता नाइट राइडर्स: नीतीश राणा, शुबमन गिल, राहुल त्रिपाठी, इयोन मोर्गन (c), आंद्रे रसेल, दिनेश कार्तिक (wk), शाकिब अल हसन, पैट कमिंस, हरभजन सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, बेन कटिंग, करुण नायर, पवन नेगी, कुलदीप यादव, गुरकीरत सिंह मान, शेल्डन जैक्सन, संदीप वारियर, टिम सेफर्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, कमलेश नागरकोटी, शिवम मावी, वैभव अरोड़ा.

मुंबई इंडियंस : रोहित शर्मा (c), क्रिस लिन, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन (wk), हार्दिक पांड्या, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पांड्या, राहुल चाहर, मार्को जेनसन, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह कूल्टर नाइल, पीयूष चावला, धवल कुलकर्णी, सौरभ सौरव, आदित्य तारे, एडम मिल्ने, जयंत यादव, अनमोलप्रीत सिंह, क्विंटन डिकॉक, अनुकूल रॉय, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, युधवीर सिंह, जेम्स नीशम.