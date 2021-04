आईपीएल (IPL 2021) के नौवें मुकाबले में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya Bullet Throw) भले ही बल्‍ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हों लेकिन फिल्डिंग के दौरान डेविड वार्नर (David Warner) और अब्‍दुल समद (Abdul Samad) को रनआउट कर उन्‍होंने मैच कर रुख पलट दिया. इस शानदार प्रदर्शन के दम पर मुंबई इंडियंस 151 रन के छोटे से लक्ष्‍य का बचाव करने में भी सफल रही.

डेविड वार्नर (David Warner) की कप्‍तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मैच में 137 रनों पर ऑलआउट हो गई. मुंबई को 13 रनों से जीत मिली. हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के रनआउट का एक वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

12वें ओवर में डेविड वार्नर रनआउट हुए. उस वक्‍त हैदराबाद का स्‍कोर तीन विकेट के नुकसान पर 90 रन था. उस वक्‍त हैदराबाद को 51 गेंदों पर 61 रनों की दरकार था. ऐसा लग रहा था कि डेविड वार्नर की टीम आसानी से मैच जीत लेगी.

कीरोन पोलार्ड के ओवर में विराट सिंह ने प्‍वाइंट्स की दिशा में सिंगल चुराने का प्रयास किया. वार्नर ने खुद कॉल की थी. इसी बीच हार्दिक पांड्या ने बाल को लपका और डायरेक्‍ट विकेट पर दे मारा. हार्दिक के डायरेक्‍ट हिट ने 34 गेंदों पर 36 रन बनाकर खेल रहे डेविड वार्नर को डगआउट का रास्‍ता दिखाया. यहां से मैच हैदराबाद के हाथों से निकलता चला गया.

No one will talk about this runout by Hardik cause he isn’t Jadeja !!#MIvSRH#HardikPandyapic.twitter.com/TyvNU3PPjR

— COLONEL (@CloudyCric) April 17, 2021