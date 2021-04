Most Sixes by Indian in IPL History: Rohit Sharma ने तोड़ा MS Dhoni का रिकॉर्ड, क्रिस गेल से अब इतना दूर हैं हिटमैन

हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में रोहित शर्मा ने 32 रनों की पारी खेली.

Most Sixes by Indian in IPL History: आईपीएल (IPL 2021) के नौवें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad) के खिलाफ खेलते हुए मुंबई इंडियंस के कप्‍तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. आईपीएल में किसी भी भारतीय द्वारा सर्वाधिक छक्‍के लगाने की बात की जाए तो इस मामले में अब रोहित शर्मा पहले स्‍थान पर आ गए हैं. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने आज हैदराबाद के खिलाफ 25 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्‍ले से दो छक्‍के और दो चौके निकले. हिटमैन के नाम अब आईपीएल इतिहास में कुल 217 छक्‍के हो गए हैं. आईपीएल में किसी भी भारतीय द्वारा ये सर्वाधिक छक्‍कों का रिकॉर्ड है. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) अब इस मामले में 216 छक्‍कों के साथ दूसरे स्‍थान पर आ गए हैं. 201 छक्‍कों के साथ विराट कोहली (Virat Kohli) तीसरे और 198 छक्‍कों के साथ सुरेश रैना (Suresh Raina) चौथे स्‍थान पर हैं. क्रिस गेल अभी भी सबसे आगे आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक छक्‍कों की बात की जाए तो इस मामले में अभी भी वेस्‍टइंडीज के क्रिस गेल (Chris Gayle) पहले स्‍थान पर हैं. क्रिस गेल ने इस टी20 लीग में सर्वाधिक 351 छक्‍के लगाए हैं. कोई भी अन्‍य बल्‍लेबाज उनके करीब नहीं है. इस मामले में 237 छक्‍कों के साथ एबी डीविलियर्स (Ab de Villiers) दूसरे स्‍थान पर हैं. वहीं, 217 छक्‍कों के साथ रोहित (Rohit Sharma) तीसरे स्‍थान पर बने हुए हैं.