इंडियन प्रीमियर लीग 2021 की शुरुआत दो दिनों बाद होने जा रही है. 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच सीजन का पहला मैच खेला जाना है. इससे पहले ही इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने भविष्यवाणी कर दी है कि कौन सी टीम आईपीएल-14 का खिताब अपने नाम करने का माद्दा रखती है. इस पूर्व क्रिकेटर के मुताबिक मुंबई इंडियंस खिताब अपने नाम कर हैट्रिक लगा सकती है, जबकि अगर मुंबई ऐसा करने से चूकती है, तो सनराइजर्स हैदराबाद दूसरी बार खिताब अपने नाम कर सकती है.

माइकल वॉन ने ट्वीट में लिखा, “आईपीएल 2021 से पहले भविष्यवाणी… मुंबई इंडियंस इसे जीतेगी… अगर कोई उलटफेर होता है, तो सनराइजर्स हैदराबाद ट्रॉफी को अपने नाम कर सकती है…”

Early #IPL2021 prediction … @mipaltan will win it … if by some bizarre loss of form then @SunRisers will win it … #OnOn #India

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) April 7, 2021