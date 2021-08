इंडियन प्रीमियर लीग की मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस आईपीएल 2021 के फिर से शुरू होने से पहले यूएई की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना हो गई है।

फ्रैंचाइजी ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल के माध्यम से एक तस्वीर साझा की, जिसमें टैलेंट स्काउट आर विनय कुमार को फ्लाइट में ‘अबू धाबी बाउंड’ के रूप में कैप्शन के साथ दिखाया गया है।

फ्रेंचाइजी के आधिकारिक अकाउंट से ऑफ स्पिनर जयंत यादव का फुल ट्रैवल गियर में एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें कैप्शन लिखा था, ‘ऑफ वी गो! काउंटडाउन शुरू हो गया है।’

Off we go!

The countdown has begun #OneFamily #MumbaiIndians #IPL2021 pic.twitter.com/U74EFFl9FM

— Mumbai Indians (@mipaltan) August 13, 2021