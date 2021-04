IPL 2021, Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore, 1st Match: इंडियन प्रीमियर लीग-2021 के उद्घाटन मैच में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के सामने जीत के लिए 160 रन का लक्ष्य रखा है. मुकाबले में आरसीबी के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल (Harshal Patel) ने धारदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में महज 27 रन देकर 5 शिकार किए, जो उनके आईपीएल करियर का बेस्ट प्रदर्शन रहा. इस दौरान वह हैट्रिक से भी चूक गए.

दरअसल मुंबई की पारी के आखिरी ओवर की पहली दो गेंदों पर हर्षल पटेल ने क्रुणाल पंड्या (7) और किरोन पोलार्ड (7) को आउट किया. पटेल को हैट्रिक से लिए अब सिर्फ एक विकेट की दरकार थी, लेकिन अगली गेंद को डेब्यूटेंट मार्को जेनसन ने डॉट खेल दिया, जिसके साथ यह गेंदबाज हैट्रिक से चूक गया, लेकिन चौथी बॉल पर उन्होंने जेनसन (0) को बोल्ड कर दिया.

Just ONE run off the last over. Fifer and an economy of 6️⃣.8️⃣.

You’re a 🌟, Harshal! 👏🏻 👏🏻 #PlayBold #WeAreChallengers #MIvRCB #DareToDream pic.twitter.com/fazyvpwSTl

