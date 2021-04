IPL 2021, Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore, 1st Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2021 की शुरुआत 9 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के बीच मुकाबले के साथ हो चुकी है. इस मुकाबले में युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने खास मुकाम हासिल किया है. ये स्पिन गेंदबाज अब 100 आईपीएल मैच खेलने वालों की फेहरिस्त में शुमार हो चुका है. इस लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी का नाम टॉप पर शुमार है, जो अब तक 204 मैच खेल चुके हैं.

बता दें कि आरसीबी ने एमए चिदम्बरम स्टेडियम में आईपीएल 14 के उद्घाटन मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुम्बई इंडियंस छठे खिताब के लिए अभियान की शुरुआत कर रही है, जबकि विराट कोहली की कप्तानी में आरसीबी एक बार फिर पहले खिताब के लिए दांव लगा रहे हैं.

A HUGE milestone for our magician tonight, completing a century of matches in the #IPL! 🥳

Let’s make this a night to remember, Yuzi! 😍#PlayBold #WeAreChallengers #MIvRCB #DareToDream pic.twitter.com/GguzaybrZq

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) April 9, 2021