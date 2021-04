Indian Premier League 2021, Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने शनिवार (17 अप्रैल) को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium, Chennai) में खेले गए आईपीएल 2021 के 9वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को 13 रन से शिकस्त दी. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने पांच विकेट पर 150 रन का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में हैदराबाद 19.4 ओवर में 137 रन पर ऑलआउट हो गई.

हैदराबाद के लिए जॉनी बेयरस्टो ने 22 गेंदों पर तीन चौके और चार छक्कों की मदद से 43 और कप्तान डेविड वॉर्नर ने 34 गेंदों पर दो चौके और इतने ही छक्को की बदौलत 36 रन बनाए. विजय शंकर ने 28 रन बनाए. मुम्बई इंडियंस के लिए राहुल चाहर और और ट्रेंट बोल्ट ने तीन-तीन, जबकि क्रुणाल पांड्या व जसप्रीत बुमराह ने एक-एक विकेट लिया.

मैच के दौरान फ्रेंचाइजी के मालिक कलानिधि मारनी की बेटी काव्या मारन टीम के प्रदर्शन से काफी निराश नजर आईं. काव्या सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ हैं और उन्हें हैदराबाद के मुकाबलों के दौरान अक्सर स्टेडियम में देखा जा रहा है.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ काव्या मारन के काव्या मारन के कई एक्सप्रेशंस देखने को मिले, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.

The only reason I want SRH to win!#kavyamaran ♥️ pic.twitter.com/q5r3kGnrRz

— Shreekant A. Kamble (@shreeekamble) April 17, 2021