कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज नीतिश राणा लगातार दूसरे दिन कोविड-19 जांच में नेगेटिव आने के बाद अभ्यास सत्र में टीम के साथियों से जुड़ गए. राणा मुंबई में पहुंचने के एक दिन बाद 22 मार्च को कोविड-19 जांच में पॉजिटिव आये थे जिसके बाद इस 27 साल के खिलाड़ी का पृथकवास बढ़ाकर 12 दिन तक कर दिया गया.

बीसीसीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बाद राणा 11वें और 12वें दिन तक दो नेगेटिव जांच आने तक अपने कमरे में ही रुके रहे. राणा ने कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा जारी वीडियो में कहा, ‘‘अंत में मैं अब बाहर आ गया हूं और अब मैं बिलकुल ठीक हूं. अभ्यास का यह मेरा पहला दिन था और मैंने थोड़ी बल्लेबाजी भी की. केकेआर टीम के साथियों के साथ आज जुड़कर काफी खुश हूं. कृपया एहतियात बरतिए और इसे (कोविड-19) को हलके में मत लीजिये. आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा इसलिये अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिये. सुरक्षित रहिये.’’

Nitish Rana joined his teammates last evening, after two consecutive negative results for Covid-19 💜

Having just beaten the virus, he urged everyone to stay safe and take all necessary precautions against Corona virus.@NitishRana_27 #KKRHaiTaiyaarhttps://t.co/G6aVZigXQT

