IPL 2021, PBKS vs CSK: चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

पिच रिपोर्ट (Pitch Report): आज का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में है. सभी जानते हैं कि ये पिच बल्‍लेबाजी के लिए काफी अच्‍छी है. पिछले मुकाबले में पिच पर कुछ खास थी, जिसके चलते गेंदबाजों को मदद मिली. आज के मैच में भी कुछ ऐसी ही पिच मिलने की संभावना है. टॉस जीतकर गेंदबाजी करना यहां प्राथमिकता रहती है.

मौसम का हाल (Weather Report) : आज के मैच के दौरान आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 32 और न्‍यूनतम तापमान 27 डिग्री रहेगा. मैच के दौरान बारिश के चलते कोई बाधा नहीं आएगी.

